El 6 de Junio !Vamos a ganar!: Martínez Neri.

Redacción

Oaxaca. Oax.- El 6 de Junio ¡Vamos a ganar!, dejó claro el candidato a la presidencia municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, por el partido movimiento regeneración nacional (MORENA), Francisco Martínez Neri.

En una reunión con sus compañeros militantes de MORENA, en el estado de Oaxaca, sostuvo que no hay nadie que los pueda derrotar. El triunfo es contundente.

El próximo 6 de junio nos vamos a ver para celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación, porque seguiremos impulsando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, afirmó el maestro Francisco Martínez Neri.

En presencia de dirigentes estatales, de los integrantes de su planilla y militantes del partido de la 4T, indicó que hermana más el pensamiento y la ideología que la propia sangre.

Indicó que la unión entre el partido es evidente pues, las muestras de apoyo hacia MORENA, se desbordan en las agencias, barrios y colonias que ha visitado a pie a lo largo de esta campaña electoral.

En la recta final de la contienda, señaló que los principios del partido son su prioridad, por ello sabe que el 6 de junio se reflejará en los votos donde, sin lugar a dudas saldrá victorioso.

Puntualizó que el 6 de junio le van a dar la victoria al pueblo ganando la elección municipal, la de diputados locales y federales.

Todo, gracias al apoyo y hermandad que caracteriza al partido que ha hecho historia en el país: MORENA.

Finalizó diciendo que, a pesar de los adversarios, Oaxaca es una ciudad morena, corazón de la Cuarta Transformación.

