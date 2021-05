Denuncian a Martínez Neri de despojo y abuso de autoridad

-Los denunciantes dijeron que el candidato avaló la invasión de un predio de dos hectáreas en Santo Domingo Barrio Abajo por parte del FALP

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Ernesto Orozco Mora y Carlos Orozco Quiroz, denunciaron de manera pública al candidato de Morena a Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri de haber cometido abuso de autoridad y despojo de un predio que se ubica en Santo Domingo Barrio Abajo.

Señalaron que por estos hechos se integró una carpeta de investigación, además mencionaron que no son políticos y que las pertenencias que tienen, las tienen bien habidas, producto del esfuerzo de muchos años de trabajo.

Detallaron que en 1995 compraron ese terreno como parte de sus propiedades, para disfrutar de momentos con la familia, por ello dijo que es lamentable que el candidato morenista use la doble moral, indicó que Martínez Neri avaló la invasión de su propiedad de dos hectáreas de superficie por parte del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP).

Agregaron que en ese lugar se habían colocado varios juegos infantiles, además se tenía contemplada la construcción de un gimnasio al aire libre, los juegos infantiles dijeron los denunciantes, fueron retirados mientras se solucionaba el conflicto, aunque después los volvieron a colocar.

Finalmente indicaron que la demanda la presentaron en enero de 2018, luego de que Martínez Neri inauguró el gimnasio al aire libre en su propiedad, esas pruebas fueron agregadas a la carpeta de investigación un 2019, cabe mencionar que en ese lugar actualmente se instala un mercado.

