Contabiliza instituto de la mujer 25 casos de violencia en Tuxtepec

-En la mayoría de los casos se apoya con medidas de protección

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Instituto de la Mujer en Tuxtepec, Aidé García, dio a conocer que se siguen presentando los casos de violencia familiar en el municipio, y contabilizan en estos meses alrededor de 25 agresiones.

Dijo que estos casos aumentaron por la pandemia, ya que el estar en resguardo ha provocado que en ocasiones convivan todos y lo que a su vez ha generado que se presenten más problemas en la familia, y que también se han más casos de violencia los que se presentan.

Son entre 20 y 25 los casos que se han presentado y la mayoría se han tratado con terapia psicológica, además de que les da continuidad a los casos y en donde hay golpes, están aplicando las medidas de protección inmediata para darle la seguridad a la o las víctimas, además de que piden apoyo a las autoridades de seguridad.

También a las mujeres se les ayuda a través del empoderamiento de la mujer, y con esto conocer si son o no víctimas de violencia, y sobre todo que tengan las herramientas para que sean independientes y autosuficientes.

Pero además se ha apoyado a los niños y jóvenes con prevención del delito a través de cursos y actividades, para que éstos se distraigan con estas actividades.

