Vuelca Pinotepa, respaldo a Leyre Ramírez

–Atestigua el Presidente Estatal del PRI el apoyo de los diferentes sectores del priísmo en Pinotepa el apoyo a su candidata.

Redacción

Pinotepa Nacional, Oaxaca.- Después de un recorrido por el mercado de Pinotepa, la candidata a la presidencia municipal de esta importante zona productora agropecuaria en el poniente del estado Leyre Ramírez y el Presidente Estatal de PRI Eviel Pérez Magaña, se reunieron con activistas y militantes del Revolucionario Institucional de todas las secciones, agencias y colonias de Pinotepa.

En el uso de la voz el ciudadano Aarón Galán de Coyantes dijo que este seis de junio su voto y el de su familia, será para Leyre Ramírez, Minerva Calderón y Miriam Liborio porque los “otros” solo los han engañado en su comunidad.

“Dijeron que nos darían apoyo para conseguir mejor ganado, también que nos darían para poner una tiendita cuando estaban en campaña y los hicimos ganar y ahora ni vacas ni tienditas, son unos mentirosos y cuando gobernaba el PRI, teníamos PROCAMPO hasta dos veces al año, además si nuestros cultivos o nuestras ganado se veían afectados por sequía o mucha lluvia, teníamos el FONDEN”.

El sentir de Aarón Galán fue aplaudido por la multitud de asistentes que corearon al PRI y a sus candidatas ahí presentes Leyre Ramírez a la Presidencia Municipal y Minetva Calderón a la diputación local.

Después de escuchar a varios asistentes que trabajan en cada uno de sus territorios asignados en estrategia, la candidata Leyre Ramírez puntualizó que Pinotepa no puede ser solo de un hombre o de una familia, explicó que es necesario recuperar el Gobierno Municipal para reconstruir obras como el drenaje pluvial que afecta a los ciudadanos en lluvias.

Leyre Ramírez puntualizó que el abandono del campo en Pinotepa y sus agencias municipales es evidente, tanto como el abandono a las mujeres, jóvenes y niños porque la insensibilidad del gobierno ha hecho que las oportunidades de trabajo, de desarrollo, no sean posibles.

En su momento, el Presidente Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, agradeció el respaldo de los miles de priístas en Pinotepa Nacional y dijo que esa fuerza hará ganar a las tres candidatas de lujo que tenemos en el distrito.

La insensibilidad de un gobierno autócrata y mal intencionado explicó, nos ha quitado nuestro acceso a la salud y desapareció el Seguro Popular, ahora cada uno de ustedes tiene que pagar una consulta con el médico, tiene que pagar medicinas y si la cosa se pone grave, tienen que vender propiedades para conservar lo más importante que es nuestra salud.

“A eso le ha apostado MORENA, a quitarnos nuestra salud porque tampoco supo prevenir y mucho menos controlar la pandemia y los diputados de ese partido, aprueban presupuestos por millones de pesos para remodelar estadios de béisbol y no para la compra de vacunas”.

“Hoy tampoco tenemos PROSPERA, Estancias Infantiles, Comedores Comunitarios; las tiendas Diconsa ya no tienen maíz, los hospitales no tienen medicamentos, los niños con cáncer se mueren por la insensibilidad del gobierno de no comprar medicinas, diabéticos e hipertensos tienen que comprar medicamentos cuando antes el Seguro Popular se los proporcionaba”, sentenció el líder priísta.

Por eso es importante llevar a Miriam Liborio al Congreso Federal y a Minerva López Calderón a la diputación local, para que peleen los presupuestos necesarios para que Leyre Ramírez los haga llegar a las familias y al desarrollo de Pinotepa Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario