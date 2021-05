Reafirma Laura Estrada compromiso para impulsar la economía local

-Para reactivar el sector comercial, enfatizó que es necesario promover el consumo local y gestionar recursos para los comerciantes de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.-La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, durante su recorrido por el centro y mercado central reafirmó el compromiso de trabajar para impulsar la economía local y abrir áreas de oportunidad a los productores y artesanos de la región.

Para reactivar el sector comercial, enfatizó que es necesario promover el consumo local y gestionar recursos para los comerciantes de Tuxtepec, parte de la agenda de trabajo que dará continuidad en la Cámara de Diputados, porque su compromiso es seguir trabajando también para que no se suban más los impuestos.

La representante de Morena puntualizó que ha recorrido la gran mayoría de comunidades de Tuxtepec y colonias, pero el centro es importante porque se concentra la actividad económica y es necesario atender los temas que más preocupan al sector.

“Entre todos sociedad civil y gobierno podremos salir adelante, tú ya me conoces y sabes que soy una mujer de resultados, te invitó a que te sumes al proyecto de la Cuarta Transformación, este 6 de junio vota parejo, vota Morena.”

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario