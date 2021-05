Por fraude, tuxtepecanos protestan en casa del regidor de obras; exigen su dinero

-Señalan que hace de años dieron 3 mil pesos para unas casas, y nunca las construyeron.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ciudadanos de diversas colonias de Tuxtepec protestaron este jueves en la casa del regidor de Obras Vicente Morales, ya que fueron víctimas de fraude en el año del 2019 y ahora están exigiendo a las autoridades municipales su dinero, que suma 162 mil pesos por los 54 afectados.

Molestos explicaron que en el año 2019, una mujer de nombre Araceli E.E., a quien responsabilizan, les presentó un proyecto de unas viviendas en 12 mil pesos, pero para hacerlas tendrían que pagar de 3 mil pesos y posteriormente harían pagos mensuales de mil pesos, en esos momentos muchos dieron el dinero en efectivo otros más a través de depósitos.

Con documentos en mano, agregaron que las autoridades municipales a través del Instituto de la vivienda (INVI) que estaba encabezado por Marcos Bravo, sabían de este proyecto y por lo tanto decidieron confiar y hacer los respectivos pagos, sin embargo después de los depósitos de los 3 mil pesos, ya no supieron de la mujer y a más de 2 años, ahora exigen su dinero, ya que muchos tuvieron que pedir préstamos para poder cubrir este monto.

Los 54 afectados son de diversas colonias y tuvieron que condicionar sus predios para que cumplieran con las características necesarias y así hacer las construcciones, por lo tanto ahora piden a las autoridades municipales que les devuelvan su dinero con intereses, ya que confiaron en esta mujer porque en las reuniones que tuvieron se hacía acompañar de las autoridades municipales.

Se manifestaron en la vivienda del regidor, ya que señalan que él conocía a la mujer y que además sabía de este proyecto de las casas que supuestamente eran del gobierno federal.

Por su parte el regidor de obras Vicente Morales, señaló que unas personas se acercaron para colaborar en un proyecto de viviendas, sin embargo luego se dieron cuenta que era un fraude, pero ya no pudieron hacer nada.

Dijo que ya habló con el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez quien también fue director del INVI para que le den una solución al problema, sin embargo agregó que solo darán continuidad a esta situación a través del tema legal o bien en apoyos a su vivienda, ya que no pueden regresarle el dinero a los afectados.

Así mismo aseguró que esta mujer, ya tiene varias denuncias por fraude y que no solo ha defraudado a los tuxtepecanos, también a habitantes de otros municipios del estado y del país.

