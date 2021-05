Por bloqueo al basurero municipal de Oaxaca, ayuntamientos suspenden servicio de recolección de basura

-Se cumplen 24 horas de que habitantes de la agencia de Vicente Guerrero bloquearon el acceso para exigir la destitución de su agente.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al bloqueo que mantienen habitantes de la agencia Vicente Guerrero al basurero municipal en la Villa de Zaachila, municipios de la zona conurbada a la capital oaxaqueña, piden a la población no sacar sus desechos a la calle, debido a que no se puede tirar la basura en el tiradero municipal.

En lo que se refiere al municipio de Santa Lucía del Camino, emitió un comunicado en el que informan a la población que el servicio de recolección de basura se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, debido al bloqueo en el basurero de la Villa de Zaachila, que es a dónde se depositan los desechos de varios municipios de la región de los valles centrales.

Otro municipio que comunicó esto a su población fue el de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quienes también suspendieron el servicio de recolección de basura este jueves, la autoridad municipal señala que estarán atentos a la solución que se de a las demandas de los habitantes de la agencia de Vicente Guerrero, para normalizar el servicio.

Cabe recordar que este miércoles un grupo de habitantes de la agencia de Vicente Guerrero instalaron un bloqueo en el acceso al basurero municipal, ellos piden la destitución de su agente, a quien señalan de cometer supuestos actos de corrupción, incluso mencionaron que en una asamblea desconocieron al agente de la comunidad.

