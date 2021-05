“No hubo desfalco al erario público de Chiltepec”, asegura Irineo Molina tras acusaciones

-La ASF ya cuenta con toda la documentación de las obras y la cual está en revisión.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las acusaciones de un supuesto desfalco del candidato a la Presidencia de Tuxtepec por MORENA, Irineo Molina Espinoza, cuando fue presidente de Chiltepec, éste negó las acusaciones y aseguró que no hay daños al erario público por falta de comprobación, como lo señalaron autoridades del ayuntamiento de Tuxtepec.

En conferencia de prensa, tras las acusaciones del asesor municipal Omar Pérez y de la regidora Teresita Ahuja, el candidato explicó que en el 2016 debido a que ganó la diputación local por el distrito 03, no concluyó la administración y él no realizó el proceso de entrega recepción, por lo tanto cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió un documento al ayuntamiento de Chiltepec por posible daño por no comprobar 16.5 millones de pesos, no se le dio una respuesta inmediata.

Agregó que la administración 2017-2018 no comprobó los recursos, por lo tanto en el trienio del 2019-2021 se juntó toda la documentación y se comprobó el recurso ya que las obras sí están, y en estos momentos la ASF ya cuenta con toda la documentación y está en revisión, por lo que reiteró que no hay un desfalco como lo expusieron las autoridades municipales de Tuxtepec.

El candidato de MORENA respondió a la regidora Teresita Ahuja que de ganar la presidencia no utilizará los recursos de Tuxtepec para corregir un error del pasado, porque no existe tal.

A pesar de las acusaciones, Molina Espinosa, señaló que no va a proceder, de manera legal por que hicieron señalamientos directos, “la respuesta de la auditoria es clara, que está el proceso y que están por dictaminar, no hay ningún desfalco al erario de Chiletepec”.

En cuanto a los bienes de su declaración patrimonial, señaló que es una camioneta y un terreno que compró desde antes de que entrara en la política y puso el precio que en su momento le costó, en cuanto a los bienes de su hermana y de su cuñado y que se los están adjudicando, si hizo un llamado ya que aseguró que su familia tiene sus bienes que le han costado a ellos y los han obtenido mediante su trabajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario