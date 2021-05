Multitudinario respaldo de la UCD a Javier Villacaña

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Dirigentes y militantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) y mercaderes de la Alianza de Organizaciones del Estado de Oaxaca, encabezados por Hugo Jarquín, se pronunciaron por respaldar la candidatura común de Javier Villacaña Jiménez a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, porque es la mejor opción para gobernar a la capital del estado.

En el mitin de respaldo celebrado en la calle Mercaderes esquina con Avenida Central, cientos de simpatizantes de la UCD y AOEO reconocieron en el candidato común de los partidos PAN, PRI y PRD la experiencia y capacidad para rescatar a la ciudad de Oaxaca del abandono, devolviendo la grandeza que siempre le ha caracterizado.

Acompañado de la candidata a diputada local por el distrito electoral XIII, Laura Vignon Carreño e integrantes de la planilla de la alianza “Va por Oaxaca”, Javier Villacaña Jiménez agradeció a la militancia de la UCD y de la Alianza de Organizaciones del Estado de Oaxaca el respaldo y su confianza para encabezar un gobierno plural que responda a las necesidades ciudadanas y los sectores que la conforman.

Arropado por la calidez y cariño de los cientos de mercaderes y seguidores de la Unión Campesina Democrática más ciudadanos que se sumaron espontáneamente a las muestras de apoyo, el candidato puntero en todas las encuestas por la presidencia municipal capitalina, Javier Villacaña Jiménez, confió en el próximo triunfo de la planilla común del PAN, PRI y PRD porque tiene propuestas reales que atienden las demandas de la sociedad y no están sustentadas en la demagogia y la doble moral.

Comentarios

