Lamentable que en Valle Nacional no haya debate, la mejor propuesta es MORENA: Romeo Montenegro

-Dijo que este ejercicio impulsaría al electorado a definirse por quien votará el próximo 6 de Junio

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Candidato del partido Morena en Valle Nacional Romeo Montenegro Pérez, lamentó que en su municipio no se pudiera llevar a cabo un debate, pues dijo que ayudaría más al electorado a decidir por la mejor opción que sería Morena.

Sin embargo, manifestó que ese ejercicio democrático también ayudaría a conocer cada una de las propuestas que traen consigo los 11 candidatos, que también tienen las intenciones de ver por el beneficio de Valle Nacional y sus comunidades.

Sin embargo explicó, que se sigue abriendo al diálogo ante cualquier circunstancia, consiente de que sus propuestas son las mejores y que seguirá buscando los mecanismos para que el proyecto de Morena llegue hasta el último rincón del municipio.

Por otro lado también lamentó la guerra de difamaciones en las redes sociales entre los adversarios, señaló que no va a caer en provocaciones, ni darle importancia a esta lamentable situación, sin embargo invitó a la ciudadanía a analizar las propuestas que es lo que verdaderamente importa para elegir, al que va a gobernar en los próximos 3 años.

Por último, informó que se tiene propuesto cerrar su campaña el próximo primero de junio en la cabecera municipal, por lo que hace extensa la invitación a la ciudadanía para que lo acompañen y seguir siendo parte de la Cuarta Transformación en este municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario