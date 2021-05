El próximo 6 de junio, Tuxtepec se pintará de rosa

-Lo ciudadanos ya decidieron que Fuerza México es la mejor opción.

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a presidente municipal de Tuxtepec “El Notario” Horacio Orozco Ortíz, indicó que “una de mis principales propuestas y acciones dentro del Plan de Rector Municipal que implementaré en mi gobierno, será erradicar la corrupción, pues es, la causa de una mala administración”.

“El principal objetivo es cerrarle la puerta a la corrupción, pero principalmente a la impunidad, los funcionarios roban porque saben que el poder judicial no los va a tocar, tenemos que ir saneando las finanzas públicas, tenemos que hacerle ver a la gente que nadie gana con la corrupción”.

Mencionó que tenemos que gobernar con transparencia y rendición de cuentas, para que se tenga un desarrollo y se apliquen correctamente los recursos públicos de nuestro municipio.

Horacio Orozco Ortiz “El Notario” dijo que en los constantes recorridos casa a casa por colonias y comunidades, ha ido encontrando la preocupación y desesperación de familias Tuxtepecanas, por la falta de los servicios de agua potable, ya que al ser un líquido vital, será prioridad en mi gobierno resolver este problema.

Señaló “El Notario”que hay una nueva forma de gobernar, “una democracia renovada” con hombres y mujeres comprometidos por el desarrollo de Tuxtepec, invitó a que le den su voto de confianza este 6 de Junio y voten por el Equipo Rosa, por el partido de los ciudadanos que saben y pueden por Fuerza México.

