El cambio en Tlaxiaco ya nadie lo detiene: Arcelia López Hernández

-La candidata de Morena agradeció a la población por el apoyo y cariño que ha recibido en cada uno de los recorridos.

Redacción

Tlaxiaco, Oaxaca.- El cambio en Tlaxiaco ya nadie lo detiene expresó la candidata de Morena a Presidenta Municipal Arcelia López Hernández, la candidata agradeció a la población por el apoyo y cariño que ha recibido en cada uno de los recorridos que ha realizado, en los que ha comprobado que la gente la quiere y que necesita un cambio.

Para consolidar el cambio, López Hernández pidió a la población votar este seis de junio por Morena, este jueves la candidata inició desde temprana hora su recorrido por la calle Tierra Blanca del barrio de San Bartolo, en dónde con gran interés escucharon las propuestas que dio para el desarrollo de Tlaxiaco.

La candidata de Morena dijo que cree firmemente que con el trabajo en conjunto se logrará consolidar el proyecto de la cuarta transformación en Tlaxiaco, el cual señaló, está diseñado para todos los sectores de la población.

Otro lugar que visitó fue el cerro del mosquito, en dónde también la recibieron con mucho afecto y con la convicción de apoyar la 4T, Arcelia López agradeció la sinceridad de la población, quien dijo está convencida que son la planilla más sensible ante las necesidades del municipio.

