Cuelgan lonas en varios puntos de Tuxtepec, contra el candidato de MORENA Irineo Molina

-Al ser entrevistado, dijo que es parte de la guerra sucia en su contra

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este jueves aparecieron unas lonas en contra del candidato a la presidencia de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, como parte de esta guerra sucia que inició esta semana.

Las lonas aparecieron en diversos puntos de la ciudad, en unas hay leyendas en donde enmarcan el repudio de los maestros de la sección 22 hacia el candidato, pero en otras hay mensajes como “no pudo transformar Chiltepec, y quiere transformar Tuxtepec, ni un voto a la imposición de MORENA”

Al ser entrevistado, dijo que estas lonas con supuestos mensajes de la sección 22, se debe a que este jueves tendrá una reunión con algunos maestros, y que son parte de esta guerra sucia, a unos días de que se realicen las elecciones.

Cabe hacer mencionó que desde el inicio de esta semana, empezó una guerra sucia en contra del candidato, siendo hasta el momento el único que ha recibido más ataques.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario