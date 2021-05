Voy a servir a la gente dice Pepe, candidato a Diputado Local

Tuxtepec, Oaxaca.- Sé muy bien que es lo que tiene que hacer un diputado cuál es la función que tendré que desempeñar en el Congreso de Oaxaca, sé que tengo que legislar para el bien de los ciudadanos de Tuxtepec, pero más allá de todo eso, quiero ser un diputado muy cercano a la gente, lo que les he dicho a la ciudadanía, les pido la oportunidad a toda la ciudadanía, que me ayuden a ganar y ya verán lo que puedo hacer por Tuxtepec, afirmó el candidato de Nueva Alianza Pepe Villamil.

Asentó que será un aliado de todos y tomados de la mano poder hacer grandes cosas para Tuxtepec y su gente, y lograr que le desarrollo municipal no se detenga, vamos en la recta final de este proceso electoral y estoy contento porque todos los días veo como los ciudadanos se van uniendo a esta gran Alianza por Tuxtepec.

Pepe Villamil, dijo que estos últimos días han sido de mucho trabajo de visitas domiciliarias y reuniones en la cabecera municipal, colonias y comunidades, pero con gusto puedo comentar, que hemos tenido una respuesta muy favorable de parte de la gente, una aceptación por parte de los ciudadanos, un recibimiento en cada uno de los hogares, a cada puerta que tocamos somos recibidos y escuchados. Eso viene a fortalecernos y darnos más seguridad para seguir avanzando en esta campaña.

En cada uno de los hogares que visitó, Pepe Villamil encontró el respaldo a su candidatura y el compromiso de votar el próximo 6 de junio a su favor. “Respaldamos su candidatura porque conocemos su actuar y confiamos en él”, asentaron los vecinos de los asentamientos humanos que recorrió el abanderado de Nueva Alianza.

Es de mencionar que Pepe Villamil recorrió este día las comunidades de Papaloapan y Santa Teresa, además del Fraccionamiento Las Palmas del Ingenio.

