Vamos por la recuperación de empleos y mayor seguridad: Noé Ramírez Chávez

-En política lo primero es el bien de la ciudadanía, el bienestar del pueblo, afirma el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

Tuxtepec, Oaxaca.- La planilla ganadora, la que encabezo es la planilla ganadora, compartimos principios y valores, porque entendemos que en política lo primero es el bien de la ciudadanía, el bienestar del pueblo, afirmó Noé Ramírez Chávez durante en su visita a las colonias Santa Fe, Reencuentro, Costa Verde, Jorge L. Tamayo, los fraccionamientos Costa Verde, Los Ángeles, Modelo así como de las comunidades de Palmilla, El Desengaño y El Jimbal.

El aspirante a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, señaló que en los siguientes 3 años habrá continuidad de los programas sociales municipales que son muy importantes para atender las necesidades de las familias tuxtepecanas a las que se les da atención prioritaria las necesidades sociales, pero también se continuará con inversiones en infraestructura.

Noé Ramírez Chávez aseguró que junto a su Cabildo seguirán trabajando ahora mucho más unidos a la gente, para dar esa ruta y continuidad a todo lo que se ha hecho bien, “somos la opción que sí tiene que ofrecer y que ha dado resultados”, aseguró el abanderado naranja.

Dijo que para que los tuxtepecanos vivan tranquilos y la economía se reactive, se avocará para que se puedan recuperar los empleos que se han perdido durante la pandemia se alentará la inversión de empresas foráneas y se impulsará la creación de empresas familiares además de gestiones para que los comerciantes puedan levantar sus negocios y se incremente el dinero circulante en la ciudad y el municipio.

Así también se hará un mayor esfuerzo en el combate a la inseguridad basado en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y tecnología de punta con la implementación del programa Cámara Vecinal, contratación de más elementos para el cuerpo de la Policía Preventiva Municipal, mayor equipamiento.

“No me cabe la menor duda que vamos a ganar este 6 de junio, salgamos todos a votar por Movimiento Ciudadano, por Noé Ramírez Chávez, por la planilla ganadora, la que sí tiene propuestas, la que continuará luchando para que Tuxtepec siga por la senda del progreso y el desarrollo, para que los tuxtepecanos tengan una mejor calidad de vida”, concluyó el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec.

