Regreso a clases no es decisión gubernamental: S-22

-Para el regreso a clases se tiene que decidir con los involucrados y no es una decisión “meramente gubernamental”.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anuncio del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa y de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, de que el regreso a clases en Oaxaca podría ser en julio, el secretario general de la sección 22 en la región de la Cuenca, Servando Amador Cavanzos, señaló que la decisión de regreso a clases no es una decisión gubernamental.

Agregó que esta decisión es consensada con los padres de familia, alumnos, autoridades de las comunidades, y no es una decisión “meramente gubernamental”, ya que tiene que ser un asunto de valoración en donde todos los involucrados tomen una responsabilidad.

Lo que se tiene que valorar en este regreso a clases son las condiciones de las escuelas, los insumos con los que cuenta, además de las condiciones de salubridad que hay en las comunidades y dependiendo de todos estos factores se toma la decisión.

El líder magisterial en la cuenca, agregó que una vez que se valore el regreso a clases, se platicara con los padres de familia para conocer los protocolos de regreso en cada una de las escuelas, pero esto será más delante.

Cabe hacer mención que en su visita al estado, la secretaria de gobernación, dijo que el regreso será porque en otros estados en donde ya regresaron a las aulas, no se han reportado inconvenientes.

