Regidoras denuncian a edil de Ayoquesco de Aldama, por violencia política en razón de género

-Señalaron que no se les permite realizar sus funciones como regidoras, además acusaron a uno de los regidores de acoso y hostigamiento.

Oaxaca, Oaxaca.- Las regidoras del municipio de Ayoquesco de Aldama, denunciaron ser víctimas de violencia política en razón de género, por parte del Presidente Municipal Manuel Miguel Ortiz Quintero y del Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones Mauricio Ricardo Ortega Vera, a quienes señalan de no permitirles realizar sus funciones de concejales.

María Isabel Pérez Rodríguez y Elvia Jiménez Salinas, son la regidoras que se encuentran en esta situación, denunciaron que no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones, incluso mencionaron que tanto el edil como el regidor de agricultura son los únicos encargados de realizar gestiones y tomar decisiones.

Agregaron que en materia de obra pública, son el edil y el regidor quienes deciden qué empresa va a realizar los trabajos y a ellas solo les avisan que se va a iniciar una obra, aunado a esto señalaron que no se les da la información que requieren sobre el nombre de la empresa, el monto de la obra y otra información de la administración municipal.

Las regidoras piden que se realice una auditoría al ejercicio 2020, pues durante todo el año no se les informó sobre el manejo del recurso publico, cabe mencionar el municipio de Ayoquesco de Aldama recibe alrededor de once millones de pesos del ramo general 33 fondo 3, por todo esto piden una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat para que se resuelva este problema.

La Regidora de Salud y Deportes Elvia Jiménez Salinas, señaló de manera directa al Regidor de Agricultura Mauricio Ricardo Ortega Vera de acoso y hostigamiento, por lo que ambas concejales hicieron responsable al regidor y al edil de cualquier daño que pudieran sufrir, por la denuncia pública que han hecho este día.

