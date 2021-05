Para entender los problemas de nuestra ciudad, hay que recorrer cada una de sus colonias y comunidades: Horacio Orozco

-“El Notario” que ¡SABE Y PUEDE!, menciono que hay que recoger el sentir de sus habitantes y promover propuestas claras que busquen el desarrollo de nuestro municipio.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a presidente municipal de Tuxtepec “El Notario” Horacio Orozco Ortiz reforzó su compromiso de servir a los jóvenes, mujeres y adultos mayores con herramientas que permitan impulsar programas sociales en BIENESTAR de nuestras familias Tuxtepecanas.

Indicó que que un eje rector dentro de sus propuestas apuesta a la paridad de genero dentro de la administración municipal que permita como mínimo que el 50% de los puestos sean manejados por mujeres. Sostuvo que una de sus prioridades es la de impulsar políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres.

Mencionó que creará espacios que permitan al adulto mayor, cuidar su salud, aportar ideas y experiencias en beneficio de nuestro municipio.

En cuanto a la propuesta hacia los jóvenes ofrecerá oportunidades en beneficio del deporte, las artes y la cultura, sin dejar a un lado el desarrollo tecnológico, que permita romper la brecha digital, que existe en cada una de las localidades y que se ve reflejado en el avance educativo de nuestros estudiantes.

Por último “El Notario” invitó a todos aquellos jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho al voto, a que le den su voto de confianza este 6 de Junio y voten por el partido Rosa y no voten por candidatos que solo quieren servirse del poder, Horacio Orozco Ortiz “El Notario” mencionó que en su proyecto lo acompañan jóvenes dispuestos a cambiar el rumbo de nuestro municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario