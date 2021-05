“No perdí presencia” asegura Paco Niño tras dos semanas de no hacer campaña

-Luego de pasar un largo proceso en la impugnación, vuelve abanderar la candidatura por MORENA en el Distrito 03.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El candidato a la diputación local 03 de Morena, Francisco Javier Niño Hernández, aseguró que las dos semanas que no realizó campaña política por el proceso de impugnación, su imagen como político no perdió presencia y estuvo presente por medio del discurso de los candidatos de Morena en la zona.

Y es que este martes la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo regresó a la contienda al resolver que su candidatura pasaba conforme a la ley, sin embargo, durante un periodo de dos semanas sus actividades proselitistas se limitaron ante una resolución en su contra por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Paco Niño celebró la resolución de Sala Xalapa y atribuyó que el proceso local en Oaxaca es un golpeteo político por parte de los partidos contrarios.

En entrevista con TVBUS Niño Hernández afirmó que la pausa que dio a su campaña poco le afectó, como le hubiera gustado a sus contrincantes.

“Morena es tan fuerte en el Distrito y en todos lados, que no quedamos desamparados …es una elección concurrente donde también los candidatos a presidentes municipales no me soltaron de la mano y estuvieron hablando de mí en todos sus eventos, si no estaba mi presencia, mi nombre estaba presente”, sostuvo.

Paco Niño aseguró que este tiempo que resta de campaña, que son aproximadamente diez días, “ira con todo y cerrará fuerte su campaña”, donde demostrará el respaldo de Morena y su trayectoria como político.

