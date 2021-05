Isabela Amos muestra la obra con la que participó para la Guelaguetza 2021

-La artista tuxtepecana realizó la obra “Orgullo Oaxaqueño”, donde plasmó lo que se vive los lunes del cerro en la Guelaguetza.

Aby Quintana

A través de su red social la artista plástica Isabela, compartió la imagen de la obra con la cuál participó para la Guelaguetza 2021, la cuál llamó “Orgullo Oaxaqueño”, donde plasmó lo que se vive los lunes del cerro en la Guelaguetza

La obra lamentablemente no fue elegida para ser la imagen de la máxima fiesta de los oaxaqueños. y a pesar de esto la pintora tuxtepecana externó con sus seguidores sentirse contenta de haber participado; y así también felicitó al ganador y a todos los que participaron.

“Primero que nada quiero felicitar a mi colega Erwis Feliz Rdguez., por ser el ganador de Guelaguetza 2021, y a todos los artistas que participaron (espero pronto conocerlos). Quiero compartir con ustedes mi obra que aunque no fue la ganadora yo la adoro jeje ya que con ella después de la fractura aprendí que no hay obstáculos para mi, espero les guste, un saludo a todos los que me apoyan y siguen creyendo en mi.

Este es el primer intento, pero vamos por más espero mejorar para la próxima “. detalló la artista plástica.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario