Impulsará Marichuy Mendoza iniciativas presupuestarias para lograr obras de servicios básicos en la entidad

-Planteará un incremento del 3% en las Participaciones Federales, etiquetado para servicios básicos en los municipios.

Redacción

En Tuxtepec hay colonias y localidades que aún no gozan de los servicios básicos que debe poseer todo hogar, por ello, la candidata a la Diputación Local por la coalición “Va por Oaxaca”, Marichuy Mendoza, lleva entre sus propuestas de campaña promover un incremento en las Participaciones Federales a los municipios, y que este porcentaje sea destinado a satisfacer las necesidades de electrificación, agua potable y drenaje en la población.

Durante sus recorridos, la abanderada de la coalición PAN- PRI- PRD, ha reafirmado su compromiso de promover desde el Congreso de Oaxaca iniciativas que respondan a las principales peticiones de la gente, tales como servicios básicos, acceso a servicios de salud, internet en comunidades, seguridad y fomento al campo.

“Es necesaria una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal que permita un aumento presupuestario que se use estrictamente para obras de servicio de agua potable, alumbrado público, y drenaje”, precisó.

A dos semanas de efectuarse las elecciones, colonias y comunidades del distrito de Tuxtepec se siguen sumando al proyecto de trabajo de Marichuy Mendoza, por reconocer en ella la capacidad de defender los intereses de los ciudadanos y poseer conocimiento de las leyes.

La aspirante a la Diputación Local por el distrito de Tuxtepec, invitó a cerrar filas este 6 de Junio, a analizar sus propuestas y confiar en el proyecto que representa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario