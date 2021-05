Autoridades comunales de la Sierra norte denuncian incumplimiento de Murat a compromisos

-Algunos de los temas tienen que ver con el medio ambiente, para evitar que se siga deteriorando los ecosistemas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.-Autoridades comunales de varios municipios de la Sierra Juárez, se manifestaron este miércoles en el complejo de ciudad administrativa, para exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento de los acuerdos que han tenido y que hasta ahora no se les han realizado.

Una de las principales demandas que tienen es en materia ambiental, sobre todo porque hay una plaga que está afectando a los bosques, los manifestantes mencionaron que esta información se la dieron a conocer desde el 2017 y sigue sin ser atendida, al igual que otras demandas que tiene cada comunidad de manera particular.

Señalaron que en caso de que el Gobierno del Estado continúe sin atender sus demandas y cumplir los acuerdos pactados, continuarán con sus manifestaciones y denunciando la falta de atención, uno de los manifestantes comentó que les han agendado reuniones, se han hecho compromisos y éstos no se cumplen.

Agregaron que siempre los mandan a la Secretaría de Finanzas y ahí les informan que no hay recursos para atender sus necesidades, por ello es que decidieron manifestarse y denunciar esta situación ante los medios de comunicación, para que la población se entere de la falta de atención del Gobierno del Estado.

