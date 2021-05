Vacunación contra Covid sigue en la Cuenca para personas de 50-59 años

-Ahora es para municipios indígenas de la región, y se aplicarán dosis Sinovac.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será este miércoles que continúe la vacunación contra el covid en municipios de la Cuenca del Papaloapan, para las personas de los 50 a los 59 años de edad, luego de que la semana pasada se vacunara a los habitantes de los municipios más grandes de la región.

Los habitantes que serán vacunados son de lugares como la Mixtequita, San Juan Mazatlán, María Lombardo de Caso, además de Santa María Puxmetacan, el municipio de Santiago Yaveo, Santiago Choapam, San Lorenzo perteneciente a San Juan Lalana, además de la comunidad de Río Chiquito, Santiago Jocotepec, así como Ayotzintepec, San José Independencia, Usila y Tlacoatzintepec.

Con estos municipios que serán beneficiados, se va avanzado con la vacunación en la región de la Cuenca, ya que en días pasados también se vacunó a los adultos de Valle Nacional y Jacatepec.

Además de aplicar la primera dosis de SINOVAC a los adultos de los 50 a los 59 años de edad, también se vacunará a las mujeres embarazadas a partir de los 18 años, con 9 semanas de gestación.

Piden a los adultos que van a recibir esta dosis que deben de presentar la credencial de elector, la CURP y el expediente de la vacunación, además de cumplir con las medidas de sanidad como respetar la sana distancia, el uso del cubrebobas, así como ingerir alimentos antes de ser vacunados.

