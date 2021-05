Se registra ataque armado en colonia reforma de la ciudad de Oaxaca

-El incidente se dio por una supuesta disputa entre grupos de transportistas por obras.

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este martes se registró un ataque armado frente a las oficinas del INEGI en la colonia reforma de la capital oaxaqueña, el incidente se dio por una supuesta disputa de obras entre agrupaciones de transportistas.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, los trabajadores agredidos se encontraban laborando frente a las oficinas del INEGI, cuando llegaron varios sujetos armados en tres taxis, quienes dispararon en su contra y lanzaron algunas piedras, causando daños en algunas unidades de motor.

Luego del ataque los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras los agredidos y las personas que pasaban por el lugar pidieron el apoyo de la policía municipal, minutos más tarde llegaron los elementos e integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

