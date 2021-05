Realizarán el 2do Croquetón en Tuxtepec Oaxaca

-Se espera que en esta ocasión se rebase la meta de lo recolectado en la 1ra edición.

David Higareda

Con el objetivo de recolectar alimentos para caninos y felinos en situación de calle, se realizará nuevamente el “Croquetón” en su segunda edición, así lo en sus redes sociales mencionó Gladys Fabiola, activista social y encargada de este movimiento.

En lo que va del 2021, esta sería la segunda ocasión que se realice; en su 1ra edición la respuesta fue favorable de parte de la ciudadanía, donde obtuvieron donaciones de varios kilos de alimento que entregaron al albergue “Naricitas Húmedas” y a perros y gatos en situación de calle.

El stand para las donaciones estará el próximo domingo 30 de mayo en el parque Juárez de Tuxtepec, en un horario de 12 del día hasta las 8:00pm.

Cabe destacar que Gladys mencionó en su publicación, que este evento es sin fines políticos; es por eso que invita a la población a que asistan a entregar alimentos para perros y gatos, y quienes gustan donar en efectivo también lo pueden hacer, ya que con lo recaudado se comprará mas comida. Para mas información a los números 2871323479 y al 2871010405.

Se espera que se sigan haciendo mas colectas para apoyar a todos estos animalitos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario