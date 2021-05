Luego de 24 horas retenida, liberan a edil con licencia de Tehuantepec que busca reelección

-La candidata de Morena se comprometió a realizar las obras que están pendientes, entre ellas la remodelación del palacio municipal.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Tras haber estado retenida por más de 24 horas, finalmente fue liberada la candidata de Morena y Presidenta Municipal con licencia de Santo Domingo Tehuantepec Vilma Martínez Cortés, esto luego de una mesa de diálogo en la que intervino la SEGEGO y pobladores de San José el Paraíso.

Junto a la edil con licencia, fueron retenidas alrededor de 30 personas más, en la reunión entre pobladores y la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), la candidata de Morena se comprometió a realizar las obras que están pendientes, entre ellas la remodelación del palacio municipal.

Otro de los acuerdos fue la asignación de recursos presupuestales, así como revisar temas pendientes de otras administraciones, debido a estos compromisos pactados fue que los habitantes liberaron a la candidata y a sus acompañantes.

De acuerdo a algunas versiones, Martínez Cortés llegó alrededor de las 4 de la tarde a la agencia de San José el Paraíso para realizar sus recorridos de campaña, fue ahí cuando los habitantes la retuvieron para que les diera una explicación sobre los rezagos y pendientes que existen en la administración municipal.

