Los mejores días para Santa Lucía están por venir, afirma Adrián Pérez Rojas

-El candidato de Fuerza por México dijo que junto a la población han empezado a caminar con pasos fuertes y firmes.

Redacción

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El candidato de Fuerza por México a Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Adrián Pérez Rojas, comentó que los mejores días para el municipio están por venir, ya que junto a la población ha empezado a caminar con pasos firmes y fuertes.

El candidato hizo un llamado a la población Santalucense que se unan a la ola rosa, porque ya iniciaron y nada detendrá la fuerza en Santa Lucía del Camino, señaló que la gente del municipio es trabajadores, que diario se levantan temprano para trabajar y buscar el sustento diario.

Indicó que no va a permitir que sigan usando y robando al municipio, por ello pidió que el próximo seis de junio hagan la diferencia en las urnas y voten por Fuerza por México y así llegue un proyecto ciudadano que atienda y resuelva las necesidades de la población.

Adrián Rojas sostuvo una reunión con representantes de las 32 colonias, agencias y fraccionamientos del municipio, señaló que fue un encuentro muy enriquecedor en dónde se comprometieron a trabajar juntos para tener un mejor Santa Lucía, finalmente indicó que uniendo esfuerzos lograrán construir el Santa Lucía que tanto anhelan.

