Llama Lizeth Zárate a votar por su propuesta y cambiar a los políticos de siempre

-Ante mujeres se comprometió a impulsar iniciativas y programas que fortalezcan su liderazgo y participación en actividades productivas.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata a diputada federal por el PES en el distrito 08, Lizeth Zárate López, fue invitada a Gozona, un espacio de encuentro público para la apreciación y disfrute de la cultura cinematográfica, en su taller la empresaria reconoció las expresiones artísticas que ahí convergen para crear una propuesta comunal e innovadora que se convierta en un referente del quehacer cultural.

Los jóvenes le mostraron los espacios donde proyectan sus muestras artísticas y le plantearon la necesidad de volver a impulsar esas actividades desde el Congreso federal; aunque su campaña ha sido en zonas populares de los siete municipios del distrito electoral federal 08, Lizeth Zárate López, también ha sostenido reuniones con ciudadanos del centro de Oaxaca de Juárez.

En la avenida Independencia sostuvo un encuentro vecinal en el domicilio de la señora María Soledad Crespo, en donde llamó a cambiar a los mismos políticos de siempre, por una propuesta alternativa como la suya, en la que tienen cabida todos los sectores sociales, como parte de las capacitaciones que promueve a través de simpatizantes, la candidata a diputada por el PES, clausuró en la colonia Benito Juárez un curso de costura dirigido a mujeres, ante ellas, la empresaria hizo el compromiso de impulsar iniciativas y programas que fortalezcan su liderazgo y participación en las actividades productivas.

