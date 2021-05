Firme el priísmo en la victoria del 6 de junio

-Respaldo multitudinario a Villacaña, Vignón, Moreno y Fraguas.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 24 de mayo de 2021.- La fuerza de la estructura de promoción del voto del Comité Estatal del partido Revolucionario Institucional (PRI) dieron muestra de la unidad, firmeza y coraje para consolidar el triunfo de Javier Villcaña Jiménez como el próximo presidente municipal de Oaxaca de Juárez.

En un ambiente de lucha y fuerza, los más de 2 mil militantes en la sede del PRI también arroparon a las candidatas a diputadas locales y candidato a diputado federal de la alianza “Va por Oaxaca”, Laura Vignon Carreño, Giovanna Moreno y José Antonio Hernández Fraguas.

Al dirigir un mensaje, Villacaña Jiménez reconoció la gran labor que realizan los hombres y mujeres para sumar sufragios a la victoria contundente del 6 de junio, destacando el trabajo constante para devolver a la ciudad la grandeza, belleza y prosperidad.

“Recuperaremos Oaxaca de Juárez, gracias a ustedes que llevan nuestros compromisos a toda la ciudadanía, mostrando su interés de impulsar el proyecto político que resolverá las necesidades de las colonias”, declaró, en una tarde que se pintó de los colores de la conquista.

Ante los asistentes, a quienes llamó un “gran ejército que no se dejará vencer”, el aspirante por el PRI, PAN y PRD subrayó que entregará su corazón para “dejar una mejor ciudad a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

Al grito de ¡Javier presidente!, los miles de militantes se unieron en un solo latido priísta, para augurar el triunfo del proceso electoral y sellando el compromiso de ir con firmeza a votar, a fin de contar con un presidente y legisladores que tienen propuestas concretas y definidas para construir la capital segura y con ruta.

