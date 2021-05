Es Fruevel Playas Ortiz, candidato de MORENA a la Diputación Local por el Distrito 03

-Fruevel es amigo del ex candidato Francisco Niño Hernández.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), le dio la candidatura a Fruevel Playas Ortiz como Candidato de MORENA a la Diputación local por el Distrito 03.

Esta candidatura estaba encabezada por Francisco Javier Niño Hernández, quien fue removido por sentencia del TEEO ya que no acreditó su pertenencia a una comunidad indígena y menos aún el vínculo con una comunidad indígena, esa sentencia fue parte de una impugnación presentada por un grupo de indígenas del distrito 03, en donde aseguraron que Paco Niño, no vivía en ningún municipio perteneciente a este distrito y mucho menos era indígena.

Por lo tanto una vez presentada la fórmula de diputaciones postuladas por Morena en el citado distrito, el IEEPCO consideró procedente aprobar el registro de Fruevel Playas Ortiz como propietario y Frida Sarmiento Aguirre como suplente.

Este acuerdo se aprueba a una semana de que concluyan las campañas y a menos de 2 semanas de que se realicen las elecciones.

