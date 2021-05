Denuncia Colmillo Blanco ante DDHPO invasión de áreas naturales protegidas en Oaxaca

-Se trata de áreas en el cerro del Crestón y en el cerro del Fortín, denunció omisión y complicidad de autoridades.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La organización Colmillo Blanco presentó una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), debido a que se están invadiendo áreas naturales protegidas, tanto en el cerro del Crestón como en el cerro del Fortín y las autoridades están siendo omisas.

El presidenta de la organización Carlos Alberto Morales comentó que decidió presentar la denuncia, porque con esta invasión se están violentando los derechos humanos de los habitantes de la capital oaxaqueña, toda vez que se están adueñando de manera ilegal de esas áreas protegidas, además de que están haciendo varias construcciones en ese lugar.

Señaló que este problema tiene varios años y las autoridades se han mostrado omisas, a pesar de que se trata de áreas naturales protegidas, la cual es de vital importancia para la capital del estado y la zona metropolitana del valle de Oaxaca, incluso mencionó que como organización han solicitado que en materia de desarrollo urbano se respeten esas zonas.

Carlos Alberto Morales indicó que esas áreas protegidas están protegidas por la ley, sin embargo por la omisión y complicidad de las autoridades, se ha dado esta invasión, asimismo mencionó que en el lugar hay letreros de venta de lotes y maquinaria pesada haciendo construcciones.

Además denunció que una persona no puede realizar una obra pequeña si no cuenta con el permiso de parte de la autoridad municipal, sin embargo no se está haciendo nada con los trabajos que se realizan en las zonas naturales protegidas.

