Atletas paralímpicos de Oaxaca, cumplen 24 horas de bloqueo en la capital

-Exigen el pago de la beca vitalicia, la cual dejaron de cobrar desde febrero de 2017.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Se cumplen 24 horas de que un grupo de atletas paralímipicos mantiene un bloqueo sobre la Avenida Juárez frente a “Casa oficial”, ellos exigen el pago de becas vitalicias, mismas que dejaron de percibir desde febrero de 2017, motivo por el cual decidieron llevar a cabo esta movilización.

Cada atleta cobraba la cantidad de diez mil pesos mensuales, sin embargo los inconformes denunciaron que la titular del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (INCUDE), Monserrat Heinze y los diputados son los responsables de que hayan dejado de cobrar este apoyo, señalan que los legisladores dejaron perder ese recurso.

El Presidente de la Asociación de Medallistas Paralímpicos José Manuel Ríos Casas, comentó que tienen cinco demandas de amparo a su favor, mismas que las autoridades no han dado cumplimiento, se espera que en el transcurso de las próximas horas se pueda liberar la calle, debido a que los inconformes serán atendidos por la SEGEGO.

