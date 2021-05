Trabajadores del Sector Salud toman oficinas en Oaxaca, exigen solución a demandas

-Denuncian que existe violencia de género y acoso laboral en varias jurisdicciones sanitarias.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud en la República Mexicana, tomaron las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca que se ubican en la colonia reforma, para exigir el cumplimiento de los acuerdos que se han tenido en las mesas de trabajo con las autoridades estatales y federales.

Entre sus demandas está el cese en materia de violencia de género y de acoso laboral, principalmente en las jurisdicciones 2 y 3 con cabecera en el istmo de Tehuantepec y en Tuxtepec respectivamente, así lo denunció el Delegado Sindical Eliseo Castro Medina, de todo esto señalan al jefe de departamento Abel García, que es quien provoca que esto esté sucediendo.

En este movimiento están participando alrededor de 300 trabajadores y están por llegar más para sumarse a su jornada de protesta, la cual será de manera indefinida, hasta que las autoridades les den un respuesta satisfactoria a sus demandas, incluso amagó que ante la negativa de sus autoridades, intensificarán sus medidas de protesta.

Dijo que desde que se empezaron a manifestar han estado recibiendo llamadas telefónicas, sin embargo enfatizó en que quieren un acercamiento con las autoridades para resolver sus demandas, que tienen que ver con abuso de autoridad, finalizó el Delegado Sindical.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario