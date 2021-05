Toman palacio de Tuxtepec habitantes de Sebastopol

-Quieren que les devuelvan 50 mil pesos, que se les dio a la entonces presidenta de colonia.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes del Ejido Sebastopol tomaron el palacio municipal de Tuxtepec, para exigir que la ex presidenta de la colonia les devuelva un recurso de 50 mil pesos, que se dio para una cancha de usos múltiples.

Señalaron que en el 2019, se le entregó este recurso a Francisca Domínguez quien era la presidenta de la colonia, sin embargo no aplicó el dinero en donde se debía, y por esta situación los colonos decidieron desconocerla.

Tras acudir con las autoridades municipales, la regiduría de gobernación nombró a un encargado en esa colonia.

Sin embargo, aseguran los vecinos que tras una orden federal, la señora Francisca Domínguez regresará como presidenta de la colonia, lo que los molestó y decidieron manifestarse y tomar el palacio municipal, ya que hasta el momento desconocen en donde terminó el recuso de los 50 mil pesos.

Este problema tiene más de un año, y en estos momentos los colonos están pidiendo al presidente municipal Noé Ramírez Chávez que resuelva este problema.

