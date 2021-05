No asistí al debate porque tenía una reunión muy importante: Javier Villacaña

-Indicó que un debate no hace ganar la elección, en cambio tener un contacto directo con la estructura hace ganar elecciones.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato del PRI-PAN-PRD Javier Villacaña Jiménez, dio a conocer que no asistió al debate realizado la tarde del domingo, debido a que tenía una reunión muy importante con quienes están promoviendo el voto a su favor, incluso el candidato mostró el video de una transmisión en vivo que realizó en ese momento.

Villacaña Jiménez mencionó que un debate no hace ganar a ningún candidato, en cambio sumar fuerza y ajustar detalles con la estructura, es lo que lleva a un candidato o candidata al triunfo, es por ello que le dio prioridad a la reunión con con los promotores del voto a asistir al debate.

Asimismo el candidato comentó que la candidata del PT-PVEM Hila Pérez Luis comentó que había un sesgo, ya que argumentó que la Universidad en dónde se realizó el debate está ligada a uno de los candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Finalmente dijo que a pesar de los ataques y la guerra sucia, los candidatos de la coalición en la capital oaxaqueña van a ganar y así está demostrado, sobre todo porque tienen un “ejército” de promotores del voto en el municipio y los distritos locales y el federal, lo cual los llevará al triunfo.

