Medallistas paralímpicos protestan en Oaxaca, exigen becas y apoyos

-Denuncian que desde el 2017 la Cámara de Diputados aprobó un decreto para que los atletas paralímpicos recibieran una beca vitalicia.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de integrantes de la Asociación de Medallistas Paralímpicos del estado de Oaxaca, se manifestaron este lunes en la avenida Juárez frente a “Casa oficial” para exigir a las autoridades becas y apoyos, las cuales dijeron no han recibido a pesar de haber ganado un juicio hace cuatro años.

El Presidente de la Asociación de Medallistas Paralímpicos José Manuel Ríos Casas, mencionó que son 23 los atletas que se encuentran en esta situación, indicó que el apoyo que reciben es de 10 mil pesos mensuales, cuando el promedio de apoyos que se da a en otras partes del país es de 60 mil pesos al mes.

Mencionó que permanecerán en ese lugar hasta que las autoridades les den una respuesta favorable, ya que en otras ocasiones les piden que vayan a Ciudad administrativa y no les resuelven nada, señaló que en 2017 la Cámara de Diputados aprobó un decreto para que los atletas paralímpicos recibieran una beca vitalicia, sobre todo a quienes han ganado alguna medalla.

