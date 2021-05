Horacio Orozco Ortiz “El Notario” que ¡sabe y puede!

-Tocando puerta por puerta y gastando la suela, conociendo a las y los ciudadanos que le muestran su respaldo y le comparten sus necesidades.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a presidente municipal por el partido Fuerza por México Horacio Orozco Ortiz menciona que Tuxtepec necesita un cabildo y un presidente municipal de 24hrs, que atienda las necesidades de su gente.

Señaló que es el único candidato con un “Plan Rector Municipal” que busca la reconstrucción de Tuxtepec, “desarrollamos un plan rector con bases y fundamentos para cubrir todas las necesidades de nuestro municipio, y buscar el desarrollo que nos han quitado por estos últimos 20 años” señaló.

“Estoy seguro que este 6 de junio, juntos cambiaremos la historia de nuestro municipio, ese día haremos posible que Tuxtepec retome su dignidad, que ahora sí sea la segunda ciudad más grande, y de un ejemplo en todo el estado, que cuando los ciudadanos nos organizamos podemos dejar en el pasado los viejos paradigmas políticos”.

“Estamos haciendo un trabajo limpio con un equipo de ciudadanos comprometidos por el desarrollo de nuestro municipio”, el candidato de Fuerza Por México invitó a que se sumen a este proyecto, para juntos decirles adiós a los políticos de siempre.

Mencionó que es necesario, cambiar las reglas políticas en el país y darle oportunidad a todas y cada uno de los ciudadanos, sobre todo si tienen voluntad política y capacidad para cambiar el rumbo de México.

Agradeció a las colonias y comunidades que lo recibieron y los invito a que este 6 junio voten por “El Notario” que ¡sabe y puede! Horacio Orozco Ortiz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario