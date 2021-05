Hilda Pérez Luis no asistió a debate, argumentó que había sesgo hacia un partido político

-Mencionó que presentó un oficio al IEEPCO para que se asignara un lugar neutro para la realización del debate.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata a Presidenta Municipal de la ciudad capital Hilda Pérez Luis, informó que no asistió al debate entre candidatos realizado el domingo por la tarde, debido a que presentó un oficio al IEEPCO, en el que pedía que se designara un espacio neutro, pues indicó que la Universidad sede está ligada a uno de los partidos políticos.

Mencionó que asistirá a cualquier otro debate que se lleve a cabo, siempre y cuando sea convocado por la autoridad electoral, como ejemplo dijo que participó en un foro, en el que presentó y defendió sus propuestas con los demás candidatos, incluso lamentó que uno de los candidatos argumentara que las mujeres se dejan violar y matar, algo que dijo, deja en evidencia que no tiene una perspectiva de género.

Pérez Luis dijo que la ciudadanía espera que los candidatos caminen y que frente a ellos les hagan saber sus propuestas, es con la población con quien se tienen que debatir sus iniciativas, responderles sus cuestionamientos y aclarar las dudas que puedan tener sobre sus iniciativas.

Asimismo indicó que hay una omisión y transparencia en la rendición de cuentas desde hace más de diez años, por ello se comprometió a que el sistema anticorrupción sea una realidad en el municipio de Oaxaca de Juárez, estas declaraciones las hizo en el marco de la presentación de los integrantes de la planilla de candidatos a concejales, en los que están representados los sectores de la capital.

