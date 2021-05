Habilita Huajuapan de León, puesto de vacunación más grande de la Región Mixteca

-Con un ejército de trabajadores de primera línea y una meticulosa planificación, se agiliza la inmunización contra el COVID-19

-Se han aplicado más de 117 mil dosis en la región

Comunicado

Huajuapan de León, Oax. 24 de mayo de 2021.- Con la participación de más de 70 trabajadores, entre enfermeras, médicos, oficiales de transporte, personal administrativo y un encargado de la red de frío, esta ciudad se convierte en el puesto de vacunación contra el COVID-19, más grande de la región Mixteca.

Así lo puntualizó, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco “Mixteca”, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Contreras Santiago, quien recalcó que esto es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Bienestar, la Guardia Nacional, el Ayuntamiento de Huajuapan de León, Protección Civil y los SSO.

Ante lo cual, dijo, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, a la fecha se han aplicado en el territorio mixteco más de 117 mil dosis de las farmacéuticas CanSino Biologics, Sinovac y Pfizer BioNTech, incluyendo a personal de salud, adultos mayores de 60 años, personal docente y población de 50 a 59 años de edad.

Indicó que derivado de las facilidades otorgadas por directivos de la Escuela Secundaria Federal “Licenciado Benito Juárez”, se adaptaron los espacios necesarios para cada jornada de inmunización, implementando un operativo meticuloso, con el fin de evitar aglomeraciones, agilizar los tiempos de espera y ampliar la capacidad para vacunar a más personas en el menor tiempo posible, así como mantener en todo momento los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud Federal.

Asimismo, agregó que este espacio de inmunización, cuenta con un área de registro, desinfección, vacunación y valoración. Para el proceso de inoculación, se cuenta con 15 células fijas y una móvil para personas que tengan dificultad en la movilidad y embarazadas; cada célula está integrada por tres personas: la que prepara el biológico, quien aplica y la última lleva el control del mismo y hora exacta de aplicación.

Añadió que después de recibir la dosis, la población debe esperar 20 minutos en vigilancia médica, en donde el personal verifica que no se presente algún Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación (ESAVI), en caso que sea así, se cuenta con un consultorio médico y una ambulancia disponible para cualquier emergencia.

Contreras Santiago, agradeció y reconoció ampliamente el trabajo que realiza el personal de salud, quienes han demostrado su vocación de servicio y compromiso para continuar protegiendo a la población.

En este sentido, el Comandante del 44 Batallón de la Guardia Nacional, Coronel Raymundo García Flores, enfatizó que el macrocentro de vacunación permitirá aumentar la capacidad de inmunización en el territorio, ya que, gracias a la estrategia implementada y los espacios habilitados, se coloca como el mejor punto de vacunación en la región.

