Capacidad de Villacaña unifica expresiones políticas

Oaxaca, Oaxaca, 24 de Mayo de 2021.- Convencidos de que el candidato común del PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, es la única opción para rescatar a la ciudad del abandono, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Unidad Popular y Fuerza por México, se pronunciaron a favor de la candidatura del ex municipe capitalino.

Reunidos en el monumento al máximo líder campesino Emiliano Zapata, los militantes de Morena, el PUP y FxM, renunciaron a su militancia partidista para adherirse a la campaña política del candidato puntero a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez.

En un ejercicio de honestidad y conciencia moral, Bibiano Martínez Cruz renunció a su séptima posición en la planilla del Partido Unidad Popular; Ángel Omar Silva Escalona a su espacio en la planilla de Fuerza por México; mientras que Juana Luz Ramírez y cientos de militantes abandonaron Morena para sumarse a la candidatura de Villacaña Jiménez.

El liderazgo y capacidad de Javier Villacaña consiguió unificar estas diferentes expresiones políticas y sumarlas a su proyecto que es una propuesta plural y responsable para recuperar la grandeza de Oaxaca.

Cabe mencionar que en una señal más de repudio, el centenar de militantes de Morena incineraron sus credenciales partidistas como parte de ese acto de adhesión.

