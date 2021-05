Candidatos del PES harán trabajo en favor de la gente: Lizeth Zárate López

-Refirió que los candidatos no tienen malos antecedentes como los políticos de siempre.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- A su regreso a San Luis Beltrán en busca del voto ciudadano, la candidata a diputada federal por el PES en el distrito 08, Lizeth Zárate López se reunió con más grupos vecinales, a quienes pidió unir fuerzas en torno al Partido Encuentro Solidario, “nuestros candidatos son ciudadanos que harán diferentes las cosas a favor de la gente, porque no tienen malos antecedentes como los políticos de siempre”, afirmó.

En una vivienda de la colonia Ampliación Dolores, la candidata a diputada federal Lizeth Zárate López, continuó con su campaña de proselitismo político ante vecinos de ese sector de la agencia municipal de Dolores y de los vecinos de la Primera Etapa del Infonavit, ella pidió promover el voto por su fórmula, que garantiza llevar las iniciativas ciudadanas al Congreso de la Unión.

San Agustín Yatareni es uno de los siete municipios del distrito electoral 08 en el que la candidata del PES Lizeth Zárate López, ha puesto énfasis en sus recorridos, como ninguna candidata o candidato lo haya hecho, en sus últimas visitas ha escuchado a más ciudadanos que buscan cambiar la forma de hacer la política de siempre, con los políticos de siempre, por ello llamó a sumarse a pintar de morado ese municipio.

