A 3 semanas de que iniciaron las campañas, candidato del PRD a la presidencia de Tuxtepec sin hacer proselitismo

-En un principio el candidato era Jesús Ixtepan Merlín, pero renunció y fue nombrado Axell Ortiz Aguilar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A poco más de una semana que concluyan las campañas políticas, nada se sabe del Candidato a la presidencia de Tuxtepec del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Axell Ortiz Aguilar, quien oficialmente está registrado ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

En la página oficial, el candidato registrado es Axell Ortiz Aguilar y su suplente es Luis Ángel Estrada García, sin embargo a pesar de que las campañas empezaron hace tres semanas aproximadamente, el candidato no ha hecho proselitismo político, y hay que hacer mención que el candidato registrado era Jesús Ixtepan Merlín, quien el pasado 15 de mayo presento su renuncia.

Posteriormente en la página oficial del IEEPCO, se dio a conocer que el candidato es Axell Ortiz Aguilar, sin embargo no se le ha visto caminando, o dando a conocer sus propuestas.

Como concejales propietarios, quienes acompañan al candidato Axell Ortiz Aguilar son Graciela Ruiz Landeta, Luis Ángel Rendón Benítez, Dariana Sánchez Arano, Alejandro Antonio Méndez Álvarez, María Elena García Jiménez, José Manuel Marín Centeno, Ruth Betsabe Prieto Crisostomo, Mauro Alejandro Palacios, Lisset Pedraza Epitacio y María del Rosario Azamar Beltrán.

