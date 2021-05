Tribunal Federal acepta recurso interpuesto por Paco Niño; inicia juicio para proteger sus derechos

-Será en próximos días que se emita una resolución, la cual asegura, podría ser a su favor.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato a la diputación local por el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, por Morena Francisco Niño, dio a conocer que la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio entrada al juicio para la protección de sus derechos político-electorales, por lo tanto sigue en la jugada.

En un video en redes sociales, explicó que la ley no está siendo pareja, pero tras este juicio que inició con el expediente SX-JDC1041/2021 reiteró que sigue en la jugada y que en próximos días se emitirá la resolución, en donde se le devolverá la candidatura.

Con este juicio que inició Paco Niño, busca impugnar la sentencia emitida el 9 de mayo por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), en donde le quitaron la candidatura, y que desde ese día y a la fecha no ha realizado actos de proselitismo.

Recordemos que el pasado 9 de mayo, se dio a conocer que le quitaban la candidatura ya que no comprobó su autoadscripción como indígena , posteriormente interpuso una demanda por violación a sus derechos políticos electorales, sin embargo por no presentar la firma autógrafa en el documento que envío por correo electrónico, esta demanda fue desechada.

