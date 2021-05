Otorga IEEPCO, registro como candidato a Presidente de Santa Lucía a Adrián Pérez Rojas

-El TEEO ordenó al órgano electoral que diera el registro a Pérez Rojas como candidato por el partido Fuerza Por México

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó el registro de Adrián Pérez Rojas como candidato a Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino por el partido Fuerza Por México, esto luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), ordenó que se diera dicho registro.

Fue este sábado cuando el TEEO sesionó para resolver varios temas, uno de ellos tenía que ver con la candidatura de Adrián Pérez Rojas, en la resolución el Tribunal consideró que los agravios fueron fundados y suficientes para revocar la negativa de registro de Adrián Pérez Rojas como candidato a Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino.

Señaló que la autoridad responsable solamente sostuvo que una vez analizada la documentación, se desprendía que Pérez Rojas no renunció o perdió su militancia antes de la mitad de sus mandato, no obstante el partido político postuló manifiesto que no era militante del partido político perteneciente a la coalición que lo postuló en el proceso electoral pasado, y es que Adrián Pérez es regidor con licencia de Santa Lucía del Camino.

Luego de este resolutivo, el Consejo General del IEEPCO sesionó y aprobó el registro de Adrián Pérez Rojas, como candidato a primer concejal propietario del Municipio de Santa Lucia del Camino, postulado por el Partido Fuerza por México, en función a lo ordenado por el TEEO en el expediente RA/26/2021.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario