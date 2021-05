Noé Ramírez Chávez ya es el futuro Presidente de Tuxtepec, afirman habitantes de comunidades

-Se pronuncian a favor del Candidato Noé Ramírez Chávez y votarán por él este 6 de junio

-Vienen cosas buenas para las comunidades, afirma el abanderado de Movimiento Ciudadano

Tuxtepec, Oaxaca.- “En Tuxtepec las preferencias electorales crecen a favor de Noé Ramírez Chávez, este es un movimiento que nadie lo va a parar, es la mejor opción para que Tuxtepec siga en esta ruta de progreso que inició hace poco más de nueve meses y que continuará durante el próximo trienio porque los tuxtepecanos sabemos lo que nos conviene, sabemos que Noé es un hombre honesto que sabe trabajar, que antepone cualquier interés personal para ayudar a quien lo necesita, que con él, Tuxtepec saldrá adelante consolidándose como una de las mejores ciudades de Oaxaca, con oportunidades para todos una vida digna para sus habitantes”.

Así lo afirmaron Autoridades Auxiliares y ciudadanos de las comunidades de El Cedral, Arroyo Chiquito, La Mina, El Yagual y Mata de Caña al refrendar su apoyo incondicional al candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por el partido Movimiento Ciudadano, Noé Ramírez Chávez.

Noé Ramírez Chávez es un hombre recto y responsable y ya es el futuro presidente para los próximos tres años, es una persona originaria de Tuxtepec que sabe las necesidades de cada colonia y de cada comunidad, Noé le ha demostrado a los otros aspirantes que dicen ser los mejores pero esos no son amigos, cuando han estado en un cargo a nivel estatal o federal o han sido diputados o senadores nunca han visto por los tuxtepecanos y Noé nos ha demostrado y nos seguirá demostrando que él habla con hechos y con resultados.

Por su parte al hacer uso de la palabra, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, comentó que lo que viene para las comunidades es trabajo para sus habitantes con empleo temporal a través de las obras que se construirán, cursos y talleres para que aprendan un oficio que les permita un mayor ingreso económico, el envío de módulos itinerantes de salud para que cuenten con este servicio que es un derecho de todo ciudadano, la puesta en operación de los centros de salud, la rehabilitación de calles y caminos principales y cosecheros así como la pavimentación de circuitos viales que unen a diversas comunidades.

Noé Ramírez Chávez también se compromete a llevar servicios básicos a donde nunca ha habido luz eléctrica, drenaje y agua así como internet que hoy es indispensable para que niños y jóvenes puedan seguir estudiando así como incrementar los programas de seguridad en beneficio de todos los tuxtepecanos.

Este 6 de junio vota por Noé Ramírez Chávez, por Movimiento Ciudadano.

