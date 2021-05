No habrá debate de candidatos a la presidencia de Tuxtepec porque Chester, Noé y Maria Luisa no quisieron

-Se necesitaban 6 solicitudes y solo se recibieron 5

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) rechazó la petición de algunos candidatos de Tuxtepec, para realizar un debate entre la y los candidatos a la presidencia de Tuxtepec, ya que no se cumplió con las dos terceras partes de las solicitudes .

De los 9 candidatos registrados ante el IEEPCO, sólo 5 presentaron su solicitud, y fueron el candidato de Fuerza por México Horacio Orozco, el candidato del Partido Unidad Popular (PUP) Cornelio Parra Montor, también el candidato de MORENA Irineo Molina, el del Partido Encuentro Solidario (PES) Ángel Desgarennes Pacheco y el del Partido del Trabajo Felipe Emmanuel Domínguez Sarmiento.

Sin embargo quienes no presentaron la solicitud fue la candidata del Partido Nueva Alianza María Luisa Vallejo, así como el candidato del PRI-PAN Jorge Illescas Delgado, además del Candidato de Movimiento Ciudadano Noé Ramírez Chávez y el del PRD Axel Ortiz.

Para realizar este debate se requerían de 6 solicitudes, ya que son 9 los candidatos con un registro ante el IEEPCO, y se necesitaba tener las dos terceras partes del total de candidatos, lo que no se logró.

La mayoría de los candidatos que presentó la solicitud querían un debate para que la ciudadanía conociera cada una de las propuestas de la y los candidatos que buscan la presidencia de Tuxtepec, para que analizarán bien el voto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario