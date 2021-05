Los tuxtepecanos, cansados de financiar carreras políticas y no recibir servicios básicos: Horacio Orozco Ortiz

-Tuxtepec necesita ser reconstruido, señala el Candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Yo también estoy cansado de financiar las carreras políticas de nuestros gobernantes y no recibir los servicios básicos, Tuxtepec necesita ser reconstruido, ya basta de tapar baches, merecemos una ciudad de calidad, de primer mundo, recursos hay, solo hay que aplicarlo donde se necesita”, manifestó Horacio Orozco Ortiz, candidato a la presidencia municipal por el partido Fuerza por México.0

Con esta propuesta, el aspirante a la alcaldía de la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca aseguró que Tuxtepec se está pintando de rosa y con una propuesta de trabajo y administración del municipio realista, con gente honesta y trabajadora que sí puede hacer las cosas bien expresó el candidato.

Horacio Orozco afirmó que “trienios tras trienios la ciudad no ha sido atendida adecuadamente por las administraciones a su paso, no han puesto los recursos al verdadero servicio de los tuxtepecanos”.

El abanderado de Fuerza por México, indicó que para lograr transformar Tuxtepec una de las propuestas en el Plan Rector Municipal que pondrá en marcha como Presidente Municipal es el ordenamiento comercial y vial y para ello hará acuerdos con los actores relacionados entre ellos el comercio ambulante y autoridades de vialidad porque la ciudadanía se merece una ciudad limpia, libre al tránsito vehicular y peatonal generando así una mejor imagen en calles y avenidas.

Así como la renovación de la infraestructura vial urbana, suburbana y rural además de la construcción de obras útiles y necesarias para que la población pueda tener una mejor calidad de vida; Horacio Orozco Ortiz.

“Dijo que la pavimentación y la infraestructura de la ciudad, serán sus principales objetivos, si la ciudadanía le da su confianza”.

“Si ustedes me dan la oportunidad de ser su presidente municipal voy a dejar en Tuxtepec un precedente, de un antes y un después en cómo se administra un municipio, con la firme convicción de que el ciudadano es lo primero”.

Horacio Orozco Ortiz, continúa su carrera proselitista en las comunidades de Soledad Mazin, Mazin Chico, Camelia roja, Paso Canoa. en busca del voto ciudadano que lo lleve a ocupar la presidencia municipal de Tuxtepec.

¡Este 6 de junio por nuestra ciudad, vamos con FUERZA, vamos con MÉXICO!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario