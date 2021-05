Jóvenes prioridad de la 4T, dará Laura Estrada voz en Congreso

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Escuchar a los jóvenes es parte del compromiso de Laura Estrada Mauro, candidata de Morena a la diputación local por el distrito 02, que afirmó tiene la convicción de trabajar por el sector joven, para atender inquietudes y propuestas que contribuyan a lograr un cambio en Oaxaca y Tuxtepec.

La representante de Morena, durante el foro en el que participó, enfatizó de forma enérgica que los jóvenes no son el futuro, son el presente con ideas innovadoras y como diputada ha promovido leyes desde la LXIV

legislatura, para generar mejores condiciones para el sector.

La doctora Laura Estrada reiteró que dará seguimiento a los temas abordados en el foro, entre los que destacó: empleo, salud reproductiva, emprendedurismo, seguridad vial, experiencia laboral, medio ambiente, además de promover una mayor participación en los gobiernos estatales, municipales y garantizar el acceso a la educación.

Con el voto de confianza, puntualizó que seguirá trabajando para proveer de las habilidades y oportunidades necesarias para desarrollar su potencial, porque los jóvenes pueden ser una fuerza de apoyo para el desarrollo, y para contribuir a la paz y la seguridad.

