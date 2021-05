Encabeza María Luisa de Dávila un proyecto de respeto con instituciones y organismos de Tuxtepec

Tuxtepec, Oaxaca. – Respetuosa de la ley electoral que nos rige y de cada uno de los espacios que se brindan para dar a conocer el proyecto de cada uno de los candidatos de Tuxtepec, María Luisa de Dávila, candidata a la presidencia municipal por Nueva Alianza, ofreció una disculpa tras no poder acudir al foro organizado por la Canaco Servytur Tuxtepec.

“Me disculpo públicamente con mis amigos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo delegación Tuxtepec, tras no poder participar en el foro organizado por el sector comercial programado para este sábado, debido a que mi agenda fue previamente avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

A través de un oficio que se giro este día al presidente del organismo, Jorge Osorio Velazquez, la candidata emitió una disculpa al sector y reiteró la importancia que tiende para su proyecto cada uno de los comerciantes de Tuxtepec, quienes son parte del motor económico de nuestro municipio.

” Primeramente agradecerle la invitación que muy amablemente me hicieron llegar, para asistir al foro ciudadano y exponer mis propuestas de campaña, así mismo les hago del conocimiento que por motivo de diferentes eventos programados en mi agenda de campaña en comunidades y colonias para el día de hoy sábado 22 de mayo del presente año no podré asistir”.

“Además de respetar los reglamentos que rige el Instituto Nacional Electoral, mi agenda de actividades ha sido programada y dada de alta en dicho instituto desde el inicio de la campaña electoral”.

