Con eventos, Cruz Ámbar Tuxtepec, busca recabar recursos

-El dinero lo requieren para solventar gastos de la institución.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Delegado de Cruz Ámbar en Tuxtepec, Isidro Fernández Cueto, señaló que con los diversos eventos que realicen van a buscar la forma de captar recursos y con esto ir solventando los gastos que se presenten.

Dijo que la carrera de este domingo fue la primera de varias actividades que van a realizar, con la finalidad de que los ciudadanos los ayuden un poco, para ir solventando sus gastos que oscilan en los 30 mil pesos mensuales.

Agregó además que las autoridades sólo los ayudan cuando ellos se los piden, pero no lo hacen de manera voluntaria, y son los ciudadanos los que si los apoyan con gasolina o con recursos económicos, pero sobre todo con material de curación

Por lo tanto, al recibir pocos apoyos han decidido realizar actividades, como la carrera de este domingo, pero además en próximos días habrá otra actividad a favor de este institución

El Delegado, invitó a los ciudadanos a sumarse a estas actividades que realicen y con esto captar un poco más de recursos.

